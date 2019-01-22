Воронежцы будут раньше получать квитанции за газ

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-22T08:23:14+03:00

Рассчитаться за потребленный газ нужно до 20 числе следующего месяца. Фото: из архива «КП»

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С 2019 года изменяются сроки выставления квитанций, оплаты за газ и передачи показаний счетчика. Теперь воронежцы будут получать счет за потребленное топливо 1 числа следующего месяца. Оплатить его и передать показания счетчика нужно будет не позднее 20 числа.

- Такие изменения обусловлены многочисленными просьбами и обращениями наших потребителей и направлены на упрощение совершаемых абонентами действий при оплате коммунальных услуг, - отметили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». - По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по многоканальному телефону 8(473)202-03-19.