За восемь дней воронежские охотники 36 раз нарушили закон
В период новогодних каникул сотрудники охотнадзора следили за соблюдением законов в охотугодиях. За восемь дней по области выявили 36 случаев нарушений от «мелких», таких как неотметка добытых животных в разрешениях до начала их транспортировки, до использования запрещенных орудий добычи, охоты без разрешения и нарушения границ охотничьих угодий. А на территории Россошанского и Богучарского районов были выявлены нарушители, зашедшие с соседних областей.
В Департаменте природных ресурсов и экологии области отметили, что постоянное присутствие сотрудников охотнадзора предотвращает незаконный отстрел диких копытных животных и служит профилактике преступлений.
- Обращаем внимание охотников, что среди диких плотоядных животных (волк, лисица) могут встречаться больные бешенством особи, - рассказали в Департаменте. - Обо всех случаях нестандартного поведения животных необходимо срочно информировать специалистов охотничьего хозяйства или государственной ветеринарной службы.