За восемь дней воронежские охотники 36 раз нарушили закон

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-22T08:42:54+03:00

А два нарушителя забрели с соседних областей

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В период новогодних каникул сотрудники охотнадзора следили за соблюдением законов в охотугодиях. За восемь дней по области выявили 36 случаев нарушений от «мелких», таких как неотметка добытых животных в разрешениях до начала их транспортировки, до использования запрещенных орудий добычи, охоты без разрешения и нарушения границ охотничьих угодий. А на территории Россошанского и Богучарского районов были выявлены нарушители, зашедшие с соседних областей.

В Департаменте природных ресурсов и экологии области отметили, что постоянное присутствие сотрудников охотнадзора предотвращает незаконный отстрел диких копытных животных и служит профилактике преступлений.

- Обращаем внимание охотников, что среди диких плотоядных животных (волк, лисица) могут встречаться больные бешенством особи, - рассказали в Департаменте. - Обо всех случаях нестандартного поведения животных необходимо срочно информировать специалистов охотничьего хозяйства или государственной ветеринарной службы.