2019-01-21T21:50:17+03:00
Звезды

Воронежцев просят проголосовать, каким улицам вернуть исторические названия

В списке 22 наименования
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

21 января мэрия Воронежа начала опрос горожан на тему восстановления наравне с существующими исторических наименований улиц и переулков. Предложение о двойном наименовании (на домах будут висеть таблички как с современным названием, так с историческим) приняли на заседании городской комиссии по культурному наследию в конце декабря 2018-го. Менять паспорта и «зеленки», а также другие официальные документы, в которых указан адрес, не придется. Исторические названия нужны для привлечения в город туристов.

В списке для голосования сейчас 22 улицы. Каждый день мэрия в свое аккаунте «Воронеж» будет знакомить горожан с историей одной из улиц. Там же буде размещена форма для голосования.

- По итогам опроса комиссия по культурному наследию рассмотрит окончательный список элементов улично-дорожной сети, исторические наименования которых подлежат восстановлению наравне с существующими наименованиями с учетом мнения жителей города, - сообщили в мэрии.

Сегодня воронежцев познакомили с улицей Поднабережной, слышали о такой?

Познакомьтесь со списком для голосования:

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже Московский проспект встал в пробке из-за ДТП
Воронежские студенты попробуют себя в криминалистике и сыграют с полицейскими в футбол
Дело о взятке в 450 тысяч: задержан замдекана воронежского медуниверситета
В Воронеже 18-летний рецидивист подбил несовершеннолетнего на кражу
В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов
Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники
Под Воронежем поймали дачных воров
В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"
Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»
Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой
В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев
Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома
В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку
Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"
Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев
В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы
Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе
Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров
Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год