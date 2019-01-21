Воронежцев просят проголосовать, каким улицам вернуть исторические названия
21 января мэрия Воронежа начала опрос горожан на тему восстановления наравне с существующими исторических наименований улиц и переулков. Предложение о двойном наименовании (на домах будут висеть таблички как с современным названием, так с историческим) приняли на заседании городской комиссии по культурному наследию в конце декабря 2018-го. Менять паспорта и «зеленки», а также другие официальные документы, в которых указан адрес, не придется. Исторические названия нужны для привлечения в город туристов.
В списке для голосования сейчас 22 улицы. Каждый день мэрия в свое аккаунте «Воронеж» будет знакомить горожан с историей одной из улиц. Там же буде размещена форма для голосования.
- По итогам опроса комиссия по культурному наследию рассмотрит окончательный список элементов улично-дорожной сети, исторические наименования которых подлежат восстановлению наравне с существующими наименованиями с учетом мнения жителей города, - сообщили в мэрии.
Сегодня воронежцев познакомили с улицей Поднабережной, слышали о такой?
Познакомьтесь со списком для голосования: