Воронежцев просят проголосовать, каким улицам вернуть исторические названия

СЕГОДНЯ 21:32 2019-01-21T21:50:17+03:00

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21 января мэрия Воронежа начала опрос горожан на тему восстановления наравне с существующими исторических наименований улиц и переулков. Предложение о двойном наименовании (на домах будут висеть таблички как с современным названием, так с историческим) приняли на заседании городской комиссии по культурному наследию в конце декабря 2018-го. Менять паспорта и «зеленки», а также другие официальные документы, в которых указан адрес, не придется. Исторические названия нужны для привлечения в город туристов.

В списке для голосования сейчас 22 улицы. Каждый день мэрия в свое аккаунте «Воронеж» будет знакомить горожан с историей одной из улиц. Там же буде размещена форма для голосования.

- По итогам опроса комиссия по культурному наследию рассмотрит окончательный список элементов улично-дорожной сети, исторические наименования которых подлежат восстановлению наравне с существующими наименованиями с учетом мнения жителей города, - сообщили в мэрии.

Сегодня воронежцев познакомили с улицей Поднабережной, слышали о такой?

Познакомьтесь со списком для голосования: