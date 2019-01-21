В Воронеже Московский проспект встал в пробке из-за ДТП

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-21T20:51:00+03:00

Столкнулись несколько машин на перекрестке с проспектом Труда

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Вечером 21 января на Московском проспекте образовался затор из-за аварии на пересечении с проспектом Труда. По сообщениям очевидцев, столкнулись маршрутный ПАЗик №68, "Жигули" и троллейбус. Дорогу перекрыл и бензовоз, у которого возникли сложности при объезде места ДТП. В итоге направление в сторону центра города встало в пробке.

Добавим, по информации сервиса "Яндекс.Пробки", Московский проспект оказался параллизован от Центрального автовокзала и до перекрестка, где случилась авария. Скорость на этом участке составляет 5 км/ч.

ДТП уже занимаются инспекторы ГИБДД.