Воронежские студенты попробуют себя в криминалистике и сыграют с полицейскими в футбол

СЕГОДНЯ 19:54 2019-01-21T19:54:43+03:00

А также поучатся писать пресс-релизы и встретятся с омоновцами

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В полицию снова нагрянул «Студенческий десант». В ГУ МВД России по Воронежской области стартовала ежегодная Всероссийская акции, посвященная Дню российского студенчества. В очередной раз ребята попрактикуются в нелегком деле обеспечения правопорядка. С работой сотрудников полиции «студенческий отряд» познакомил начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области полковник внутренний службы Владимир Котов. Ребятам рассказали об эффективности отрядов дружинников, сформированных из студентов вузов и средних специальных учебных заведений.

В дальнейшем участники акции узнают тонкости работы экспертов-криминалистов, узнают о новейших видах исследований, способствующих раскрытию преступлений, научатся писать релизы в пресс-службе, встретятся с бойцами отряда специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков, а также проверят свои знания ПДД и выйдут на улицы вместе с инспекторами ДПС.

А напоследок полицейские и студенты проведут товарищеский матч по мини-футболу.