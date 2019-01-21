Дело о взятке в 450 тысяч: задержан замдекана воронежского медуниверситета

СЕГОДНЯ 19:53 2019-01-21T20:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Доцента одного из воронежских вузов задержали на рабочем месте при получении от студентов 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. За эти эти деньги преподаватель обещал поставить положительные оценки выпускникам, сдающим госэкзамены. Сейчас в отношении сотрудника вуза возбудили уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

- Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

По неофициальной информации, подозреваемым оказался заместитель декана фармацевтического факультета ВГМУ. Как рассказывают студенты, на сдачу итоговых экзаменов скидывались всем курсом. Сам инцидент произошел еще 17 января.