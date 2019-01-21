В Воронеже 18-летний рецидивист подбил несовершеннолетнего на кражу

СЕГОДНЯ 19:15 2019-01-21T19:15:04+03:00

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На автобазе на улице Антонова-Овсеенко ночью разбили стекло одного из автобусов и украли деньги и инструменты.

Правоохранители быстро установили, что вещи из машины похитили двое ребят 15 и 18 лет. Выяснилось, что старший парень уже был судим, именно он предложил своему 15-летнему знакомому пойти с ним на дело, обещая поделить похищенное пополам. Подросток поддался на уговоры, прельстившись наживой.

Теперь 18-летнему грозит до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в преступление, сообщили врегиональном управлении МВД России.