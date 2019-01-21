В Воронеже 18-летний рецидивист подбил несовершеннолетнего на кражу
Друзья украли ночью из автобуса деньги и инструменты
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На автобазе на улице Антонова-Овсеенко ночью разбили стекло одного из автобусов и украли деньги и инструменты.
Правоохранители быстро установили, что вещи из машины похитили двое ребят 15 и 18 лет. Выяснилось, что старший парень уже был судим, именно он предложил своему 15-летнему знакомому пойти с ним на дело, обещая поделить похищенное пополам. Подросток поддался на уговоры, прельстившись наживой.
Теперь 18-летнему грозит до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в преступление, сообщили врегиональном управлении МВД России.