В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-21T18:52:11+03:00

Сотрудники ГИБДД выйдут с инспекцией на улицы с 21 января по 4 февраля

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Две недели с 21 января по 4 февраля сотрудники Госавтоинспекции будут проверять в Воронеже водителей маршруток и автобусов.

- В Воронеже выросло число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей пассажирского автотранспорта. За прошедший 2018 год зарегистрировано 76 ДТП, в которых один человек погиб и 95 человек ранено, - сообщили в пресс-службе воронежкой Госавтоинспекции. - Сотрудники полиции будут выявлять нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, несоблюдение водителями режима отдыха и труда.

Особое внимание правоохранители уделят техническим неисправностям автобусов, перевзящих пассажиров - контроль за состоянием транспортных средств будут проводить на конечных остановках.