Под Воронежем поймали дачных воров

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-21T17:46:31+03:00

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Семилукские сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей 22 и 32 лет. Их подозревают в совершении пяти краж с дач и приусадебных участков.

Все кражи были в декабре 2018 года. Преступники орудовали среди бела дня на дачах садовых товариществ Семилукского района. Они разбивали окна, залезали внутрь и брали все, что можно сдать за деньги: электроинструменты и металлические изделия, в том числе решетки, арматуры, калитки, канистры.

Ворам помогал с доставкой вещей их коллега по работе, который был не в курсе, что возит краденное. Металлические изделия сдавали в пункты приема цветного металла, а электроинструменты - в ломбард. Всего утащили вещей на сумму около 120 тысяч рублей. О кражах в полицию сообщили соседи владельцев участков, где орудовали воры.

Задержанные мужчины признали свою вину. Им придется отвечать перед судом по частям 2,3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы).