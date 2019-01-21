2019-01-21T18:05:55+03:00
Общество

В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"

А также одну сторону проспекта Революции
Татьяна МИСТЮКОВА
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Парк "Орленок".Парк "Орленок".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В этом году в Воронеже отремонтируют 78 дворов. В мэрии на это собираются потратить 225 млн. рублей.

- Сейчас составляется проектно-сметная документация, в течение февраля все будет отработано, а сами работы стартуют в конце апреля и продлятся до октября. К мелким работам - посадка клумб, покраска ограждений - будут привлекаться жители. Речь идет не о сборе средств, а о физической помощи, - рассказал первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Также, по его словам, в этом году в городе приступят к благоустройству пяти общественных территорий - парка "Орленок", прилегающей территории к Театру оперы и балета, площади Победы, проспекту Революции и улицы Димитрова.

- Сейчас на перечисленные объекты составляется проектно-сметная документация. К маю она должна быть готова. Так, в "Орленке" работы будут разбиты на два этапа - часть сделаем в этом году, чтобы жители могли видеть результаты, то же самое по проспекту Революции: нужно будет демонтировать электросети с опор, интернет-кабели, электрокабели - все их перенести под землю, сети водоотведения и водоснабжения также нуждаются в перекладке. В первый год мы отремонтируем проспект от магазина "Рубин" до "Петровского пассажа", а во второй год - от управления ЮВЖД до "Пролетария", - отметил Сергей Петрин.

Помимо этого, в текущем году сдадут площадь Победы и сквер рядом с Театром оперы и балета, а на ул. Димитрова обещают переделать освещение.

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