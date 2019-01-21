2019-01-21T17:25:42+03:00
Звезды

Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»

Внимание, конкурс: выиграй билеты в кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено кинотеатром Синема парк.фото предоставлено кинотеатром Синема парк.
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31 января на экраны кинотеатров выходит фильм «Мирай из будущего» режиссера Мамору Хосода, снявшего «Ученик чудовища», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Девочка, покорившая время»,«Летние войны». Новая картина мастера стала номинантом на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Воронежцы смогут увидеть ее на пять дней раньше официального старта проката - фильм покажут 26 января в 14.00 в кинотеатре «Синема парк».

Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к малышке, к которой приковано их внимание. Старший брат часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. В один из дней Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку - сильным юношей, а свою младшую сестру - тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир…

Билеты на показ можно купить в кассе кинотеатра, а можно выиграть в конкурсе «Комсомолки» - подробнее на нашей странице в соцсетях.

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