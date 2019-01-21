2019-01-21T17:26:09+03:00
Общество

Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой

Общее число пострадавших выросло до 19
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К 21 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились еще четверо воронежцев с признаками пищевого отравления – они также покупали шаурму в киоске на улице Лизюкова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

С 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. Состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.

По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от торгового центра «Аксиома».

- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Санврачи на время закрыли злополучный киоск.

К настоящему моменту все пациенты еще продолжают лечение.

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