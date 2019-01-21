2019-01-21T17:14:08+03:00
Общество

В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев

Четверо не прошли медкомиссию, а трое выбрали альтернативную службу
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии сегодня подвели итоги осеннего призыва. Всего на призывные пункты прибыли 4681 человек. Из них отправились служить 499 воронежцев, 954 освободили от призыва, троих направили на альтернативную службу, четверо не прошли медкомиссию, остальные получили отсрочку от призыва.

При этом в мэрии отметили, что 1214 молодых людей призывного возраста находятся в бегах:

- За минувшую призывную кампанию осуществлено более 1100 посещений адресов уклонистов. В результате разыскали 350 человек. Эта тема требует постоянного внимания и контроля.

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