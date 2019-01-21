2019-01-21T17:33:42+03:00
Звезды

Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома

Артист выступит в середине февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Лазарев.Сергей Лазарев.Фото: Ярослав ИВАНОВ
Изменить размер текста:

В середине февраля в Воронеж приедет один из самых ярких и талантливых исполнителей современной российской поп-сцены, обладатель престижных музыкальных премий Сергей Лазарев. Звезда шоу-биза уже много лет входит в пятерку самых гастролирующих артистов нашей страны. Певец привезет воронежским поклонникам головокружительное шоу «N-тур», посвященное своему 35-летию и новому альбому. Это двухчасовое действо с видео-инсталляциями, танцевальными номерами балета, эффектными конструкциями. Артист то спускается с лестницы в образе Папы Римского, то крутится в мобильном круге, украшенном светящимися лампочками. И постоянно меняет сценические костюмы.

Фанатов ждет качественная поп-музыка, живой звук, грандиозное шоу и невероятная энергетика. Концерт пройдет в Event-Hall 15 февраля в 19.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов
Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники
Под Воронежем поймали дачных воров
В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"
Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»
Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой
В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев
В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку
Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"
Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев
В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы
Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе
Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров
Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год