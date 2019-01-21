Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-21T17:33:42+03:00

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В середине февраля в Воронеж приедет один из самых ярких и талантливых исполнителей современной российской поп-сцены, обладатель престижных музыкальных премий Сергей Лазарев. Звезда шоу-биза уже много лет входит в пятерку самых гастролирующих артистов нашей страны. Певец привезет воронежским поклонникам головокружительное шоу «N-тур», посвященное своему 35-летию и новому альбому. Это двухчасовое действо с видео-инсталляциями, танцевальными номерами балета, эффектными конструкциями. Артист то спускается с лестницы в образе Папы Римского, то крутится в мобильном круге, украшенном светящимися лампочками. И постоянно меняет сценические костюмы.

Фанатов ждет качественная поп-музыка, живой звук, грандиозное шоу и невероятная энергетика. Концерт пройдет в Event-Hall 15 февраля в 19.00.