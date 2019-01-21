В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-21T16:51:33+03:00

Девочку с мамой увезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под «ГАЗель» попала и ее мама

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В понедельник, 21 января, в 11.45 маршрутка № 88 «ГАЗель-Нехт» поворачивала на проспект Революции с улицы Карла Маркса у магазина «Рубин». Водитель поздно заметил, как на красный цвет перебегают дорогу женщина с маленькой девочкой. Он поздно затормозил и задел обеих.

- Шестилетняя девочка получила ушибленную рану рта, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД. – Ее мама, женщина 39 лет, сильно ушибла колено. Обеих отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии.