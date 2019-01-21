2019-01-21T16:50:12+03:00
Общество

Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"

В регионе по официальным данным более 12,5 тыс. наркоманов.
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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За прошлый год в Воронежской области привлекли к уголовной ответственности 1194 человека за наркотики, а также перекрыли 244 канала поступлений запрещенных веществ.

-Вместе с ФСБ, следственным комитетом пресечена деятельность двух преступных сообществ, осуществлявших сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазины в 10 субъектах Российской федерации, задержано 32 человека. Также в прошлом году пресечен провоз более 115 кг запрещенных препаратов на 150 миллионов рублей. При этом для транзита наркотиков используется трасса М-4 "Дон", - рассказал начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин.

Также по его словам, в прошлом году в регионе уничтожили 13 тонн мака. Вместе с тем привлекать наркоманов полицейским "мешают" сами врачи-наркологи, которые не предоставляют стражам порядка данные по своим пациентам.

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