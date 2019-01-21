Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
Руководитель больницы получал деньги за то, что предоставлял помещения в медучреждении без конкурса и договоров
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В Воронежской области под суд попал бывший главврач Эртильской районной больницы, являющийся депутатом. Его обвиняют во взятках, в том числе в крупном размере.
41-летний руководитель медучреждения с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года предоставлял в пользование помещения больницы без проведения торгов и без заключения договора аренды. За это он получил взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Уголовное дело передали в Грибановский районный суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежкой области.