Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-21T16:33:08+03:00

Руководитель больницы получал деньги за то, что предоставлял помещения в медучреждении без конкурса и договоров

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области под суд попал бывший главврач Эртильской районной больницы, являющийся депутатом. Его обвиняют во взятках, в том числе в крупном размере.

41-летний руководитель медучреждения с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года предоставлял в пользование помещения больницы без проведения торгов и без заключения договора аренды. За это он получил взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в Грибановский районный суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежкой области.