2019-01-21T16:24:57+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы

Кровавая «разборка» случилась на улице Ушинского [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина показывает, как стрелял в обидчика.Мужчина показывает, как стрелял в обидчика.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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17 января на улице Ушинского Центрального района обнаружили труп 27-летнего парня с простреленной головой. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В ходе совместной операции сотрудники Следственного комитета (СК) и полиции задержали по подозрению в преступлении 50-летнего воронежца. Он признал свою вину и рассказал о том, что произошло в тот день.

Оказалось, что 50-летний мужчина вместе с сожительницей устроил пьянку, на которую пришли знакомые женщины, в том числе тот самый 27-летний парень. Хозяину его поведение пришлось не по нраву. Он выкинул молодого человека на лестницу с вещами. Но и этого ему показалось мало. 50-летний мужчина, к слову, уже судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, съездил в гараж и взял там ружье. Вернулся к дому сожительницы, заметил на улице обидчика и стрельнул в него. Попал прямо в голову. Затем спрятал ружье за своим гаражом.

Место, где преступник спрятал ружье. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Место, где преступник спрятал ружье.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Ружье, из которого застрелили парня. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Ружье, из которого застрелили парня.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Ружье нашли и изъяли, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, в том числе очевидцы преступления. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства преступления, – рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального управления СК России Валерий Смольянинов. - Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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