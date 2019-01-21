В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-21T16:21:04+03:00

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С 1 января общеобразовательные учреждения Воронежа начнут прием заявлений от родителей будущих первоклашек. Документы будут принимать до 30 июня. Городское управление образования выпустило приказ, в котором за каждой школой закреплена определенная территория.

Предполагается, что в сентябре за парты впервые сядут больше 12 тысяч дошколят.

- Отказать в приеме ребенка в школу могут только из-за отсутствия свободных мест, - отметили в мэрии. -В этом случае, необходимо направлять родителей в районные отделы образования, где им помогут подобрать варианты близлежащих учреждений, имеющих еще возможность набора.

Количество и наполняемость классов будут определяться в зависимости от числа поданных заявлений и санитарных правил. За нарушение норм комплектования классов ответственность несет директор учебного заведения.