Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-21T15:56:44+03:00

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По данным Минсельхоза России, суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями в новом году составил 42,5 тысяч тонн. Это больше на 5 %, чем средний суточный показатель 2018 года. А Воронежская область вошла в число лидеров по объему реализованной продукции за один день.

- Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан (3,2 тыс. тонн), Краснодарском крае (2,7 тыс. тонн), Воронежской (2,0 тыс. тонн), Кировской (1,8 тыс. тонн), Свердловской (1,6 тыс. тонн), Ленинградской (1,6 тыс. тонн), Московской (1,4 тыс. тонн), Белгородской (1,4 тыс. тонн), Нижегородской (1,3 тыс. тонн), Новосибирской (1,3 тыс. тонн) и Вологодской (1,3 тыс. тонн) областях, Республиках Удмуртия (1,7 тыс. тонн) и Башкортостан (1,2 тыс. тонн), а также Алтайском крае (1,3 тыс. тонн), - сообщает пресс-служба министерства.