2019-01-21T15:55:36+03:00
Общество

Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров

Об этом рассказали в самом правительстве
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Сайт правительства области защищает служба ФСО.Сайт правительства области защищает служба ФСО.Фото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке на площади Ленина, 1 руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Борис Зинченко представил губернатору доклад об обеспечении информационной безопасности в органах госвласти. Как бывший контрразведчик, чиновник не представил всего положения дел по теме. Однако подтвердил, что сайт правительства govvrn.ru постоянно подвергается DoS-атакам. Однако до отказа техники дело не доходит.

- Хакерские атаки на сайт правительства происходят постоянно, но их помогает отбивать Федеральная служба охраны. Скажем так: интернет входит в здание через большую трубу, за безопасностью которой и следит служба ФСО, - рассказал Борис Зинченко.

По его словам, к 2024 году время простоя в случае хакерских атак на порталы органов власти не должно превышать одного часа. Также за безопасностью таких сайтов следит российский сегмент интернета - рунет.

НАША СПРАВКА

DoS (аббр. англ. Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов
Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники
Под Воронежем поймали дачных воров
В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"
Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»
Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой
В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев
Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома
В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку
Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"
Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев
В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы
Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе
Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год