Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-21T15:55:36+03:00

Об этом рассказали в самом правительстве

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Сегодня на планерке на площади Ленина, 1 руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Борис Зинченко представил губернатору доклад об обеспечении информационной безопасности в органах госвласти. Как бывший контрразведчик, чиновник не представил всего положения дел по теме. Однако подтвердил, что сайт правительства govvrn.ru постоянно подвергается DoS-атакам. Однако до отказа техники дело не доходит.

- Хакерские атаки на сайт правительства происходят постоянно, но их помогает отбивать Федеральная служба охраны. Скажем так: интернет входит в здание через большую трубу, за безопасностью которой и следит служба ФСО, - рассказал Борис Зинченко.

По его словам, к 2024 году время простоя в случае хакерских атак на порталы органов власти не должно превышать одного часа. Также за безопасностью таких сайтов следит российский сегмент интернета - рунет.

НАША СПРАВКА

DoS (аббр. англ. Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.