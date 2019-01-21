2019-01-21T15:50:33+03:00
Авто

Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год

Главные враги большой стройки - подземные коммуникации и грядущее половодье
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Большой стране - большая пробка. Фото: Эльмира ТБольшой стране - большая пробка. Фото: Эльмира Т
Изменить размер текста:

Хорошая новость для всех, кто частенько ездит в южном направлении. Впереди – последнее лето пробки в Лосево. Если верить дорожникам, в жаркий сезон 2020 года ее уже не будет. Все потому, что строительство обхода села Лосево и Павловска должны закончить раньше срока.

- Темпы, которые сегодня набраны подрядчиком, позволяют говорить, что объект мы сдадим досрочно. В плане стоял декабрь 2020 года. Должны сдать на год раньше, - заявил Вячеслав Петушенко, первый заместитель председателя Правления "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). - Главная причина ускорения: концентрация усилий подрядчика на этом объекте. Насыщенность подземными коммуникациями здесь небольшая, что позволяет вести работы потоком. У нас есть три проблемные точки: переустройство линии электропередач и газопровода, а также выкуп фермерского участка, который находится в зоне работ. Решения уже готовы. Отмечу, что инженерно-геологические условия достаточно сложные: меловые отложения, пересеченная местность. Как только пойдет половодье, работы в низинных участках будут приостановлены. Там сейчас идет устройство дренажей.

Стоимость всего проекта составляет 62 млрд. рублей. С момента начала стройки, которая стартовала в мае 2017 года, потратили только 21 млрд. В этом году строителям предстоит выполнить работы на сумму более 40 млрд рублей.

Новый платный участок пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах Воронежской области. Расчетная скорость движения на дороге составит 120 км/час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробка в Лосево Воронежской области-2018: суровое настоящее и светлое будущее. Выбираем лучший объезд без алчных "помощников", собирающих деньги. (Читать далее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов
Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники
Под Воронежем поймали дачных воров
В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"
Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»
Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой
В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев
Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома
В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку
Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"
Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев
В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы
Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе
Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров