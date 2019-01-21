Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-21T15:50:33+03:00

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Хорошая новость для всех, кто частенько ездит в южном направлении. Впереди – последнее лето пробки в Лосево. Если верить дорожникам, в жаркий сезон 2020 года ее уже не будет. Все потому, что строительство обхода села Лосево и Павловска должны закончить раньше срока.

- Темпы, которые сегодня набраны подрядчиком, позволяют говорить, что объект мы сдадим досрочно. В плане стоял декабрь 2020 года. Должны сдать на год раньше, - заявил Вячеслав Петушенко, первый заместитель председателя Правления "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). - Главная причина ускорения: концентрация усилий подрядчика на этом объекте. Насыщенность подземными коммуникациями здесь небольшая, что позволяет вести работы потоком. У нас есть три проблемные точки: переустройство линии электропередач и газопровода, а также выкуп фермерского участка, который находится в зоне работ. Решения уже готовы. Отмечу, что инженерно-геологические условия достаточно сложные: меловые отложения, пересеченная местность. Как только пойдет половодье, работы в низинных участках будут приостановлены. Там сейчас идет устройство дренажей.

Стоимость всего проекта составляет 62 млрд. рублей. С момента начала стройки, которая стартовала в мае 2017 года, потратили только 21 млрд. В этом году строителям предстоит выполнить работы на сумму более 40 млрд рублей.

Новый платный участок пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах Воронежской области. Расчетная скорость движения на дороге составит 120 км/час.

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