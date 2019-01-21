2019-01-21T15:38:31+03:00
Спорт

Воронежские девушки победили на первенстве России по бильярду

Отличились Алена Патрунова и Снежана Золотарева
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские бильярдистки Алена Патрунова и Снежана Золотарева победили на первенстве России. На соревнованиях, проходивших в Казани, за призовые места боролись более 200 спортсменов из 46 регионов.

В «свободной пирамиде» среди девочек до 13 лет Алена Патрунова одолела сургутскую спортсменку Алену Нягулову, Радмилу Валееву из Астрахани, Валерию Колесову из Волжского, Анастасию Якунову из Санкт-Петербурга, Алену Копнину из Ставрополя. В финале со счетом 3:1 воронежская девушка выиграла у самарской бильярдистки Валерии Кондратьевой.

Снежана Золотарева победила в «комбинированной пирамиде» среди девушек 13-16 лет. По ходу турнира она оказалась сильнее Алины Жертовской из Надыма, Софьи Ефановой из Верхней Салды, Янины Федоренко из Рязани, Зои Ермаковой из Коврова, Альвины Гадельшиной из Переволоцкого, Юлии Пурдышовой из Хабаровска и Елизаветы Сидоренко из Новосибирска.

- Конкуренция в этом году была достаточно сильная. Несмотря на то, что обе девушки давно занимаются, приходилось в процессе турнира набирать форму. Как ни странно, у Снежаны финальные встречи оказались чуть ли не самыми простыми, - рассказал главный тренер сборной команды Воронежской области по бильярдному спорту Борис Попов.

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