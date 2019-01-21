Житель Воронежской области угнал чужую «шестерку», чтобы продать на запчасти
Его остановили в пути
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19 января около шести утра в Борисоглебске угнали «ВАЗ 2106». Оперативники, изучив место происшествия, выдвинулись по следам в направлении села Танциреи Борисоглебского района. Через некоторое время сотрудники ДПС заметили автомобиль, схожий с приметами похищенного, и перекрыли «шестерке» путь.
За рулем угнанной машины сидел местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный признался, что угнал автомобиль, чтобы разобрать его и продать по запчастям. Теперь ему придется ответить за угон.