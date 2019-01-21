2019-01-21T15:27:26+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области озаботился безопасностью Центрального стадиона профсоюзов

Александр Гусев поручил усилить контроль зрителей при проходе на главную спортивную арену Воронежа
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев дважды за неполный месяц публично озаботился состоянием дел на Центральном стадионе профсоюзов.Александр Гусев дважды за неполный месяц публично озаботился состоянием дел на Центральном стадионе профсоюзов.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В понедельник, 21 апреля, на совещании в правительстве области упомянули о Центральном стадионе профсоюзов. В плане его антитеррористической защиты.

Руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин докладывал о том, насколько безопасны все спортивные объекты региона. Однако губернатор счел нужным отдельно остановиться именно на Центральном стадионе профсоюзов:

- Мы уже обсуждали с вами проведение работ на стадионе, в том числе связанных с антитеррористической защищенностью. Для зрителей должен быть обеспечен контроль на стадионе, прошу не забывать об этом поручении, - резюмировал губернатор.

На Центральном стадионе профсоюзов затруднились сказать, в чем состояло упомянутое губернатором поручение. И заверили, что Паспорт безопасности у стадиона есть, и в плане антитеррористической защищенности на «Труде» все нормально.

Напомним, перед Новым годом губернатор провел выездное совещание на главной спортивной арене Воронежа. Кроме общих слов о нем, в официальном пресс-релизе ничего не было. Однако источник «КП» сообщал, что на совещании поднимался вопрос о возможной передаче Центрального стадиона профсоюзов в собственность футбольного клуба «Факел».

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