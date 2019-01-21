Губернатор Воронежской области озаботился безопасностью Центрального стадиона профсоюзов
В понедельник, 21 апреля, на совещании в правительстве области упомянули о Центральном стадионе профсоюзов. В плане его антитеррористической защиты.
Руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин докладывал о том, насколько безопасны все спортивные объекты региона. Однако губернатор счел нужным отдельно остановиться именно на Центральном стадионе профсоюзов:
- Мы уже обсуждали с вами проведение работ на стадионе, в том числе связанных с антитеррористической защищенностью. Для зрителей должен быть обеспечен контроль на стадионе, прошу не забывать об этом поручении, - резюмировал губернатор.
На Центральном стадионе профсоюзов затруднились сказать, в чем состояло упомянутое губернатором поручение. И заверили, что Паспорт безопасности у стадиона есть, и в плане антитеррористической защищенности на «Труде» все нормально.
Напомним, перед Новым годом губернатор провел выездное совещание на главной спортивной арене Воронежа. Кроме общих слов о нем, в официальном пресс-релизе ничего не было. Однако источник «КП» сообщал, что на совещании поднимался вопрос о возможной передаче Центрального стадиона профсоюзов в собственность футбольного клуба «Факел».