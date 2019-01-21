За 200 граммов героина воронежцы могут получить 20 лет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-21T14:58:36+03:00

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Полицейские задержали сбытчиков наркотиков в Северном районе Воронежа. В квартире у 26-летней женщины и 30-летнего мужчины на улице 60 Армии оперативники обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин, массой 214,28 граммов. Это считается крупным размером.

Правоохранители устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

За незаконный оборот запрещенных препаратов подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.