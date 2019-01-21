Воронежские спектакли покажут в программе "Золотой маски"

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-21T14:05:04+03:00

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На 25-м фестивале «Золотая маска», который стартовал 19 января в Москве, покажут спектакли из Воронежа. Напомним, в этом году наши постановки участвуют сразу в нескольких номинациях.

В конкурсной программе юбилейного фестиваля - показ документальной постановки «100% Воронеж», открывшей восьмой Платоновский фестиваль и вызвавшей культурный скандал. Воронежцы покажут ее столичным экспертам 12 марта на сцене Губернского театра. «100% Воронеж» борется за «Золотую маску-2019» в категории «Эксперимент».

Балет «Корсар» Воронежского театра оперы и балета, номинированный на премию в категориях «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа балетмейстера/хореографа», «Лучшая женская роль в балете», «Лучшая мужская роль в балете», «Лучшая работа художника в музыкальном театре», покажут 11 марта в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Напомним, объявление победителей «Золотой маски» пройдет 16 апреля в Большом театре.