В Воронеже будут судить мужчину, забившего кувалдой двух беспомощных людей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-21T13:57:53+03:00

Место, где прохожий наткнулся на трупы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

До этого вместе с подельниками он уложил их на землю в драке [фото]

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 32-летнего воронежца и его приятелей 36 и 47 лет.

4 апреля 2018 года случайных прохожий обнаружил два тела без вести пропавших мужчин в лесополосе поселка Тепличный. Вскоре по подозрению в их убийстве задержали троих мужчин.

По версии следствия, 23 марта эта троица выпивала в гараже кооператива в Советском районе. Как водится, когда бутылки опустели, захотелось продолжения банкета. Двое пошли в магазин за добавкой. По дороге познакомились с двумя воронежцами 18 и 31 года, у которых была с собой выпивка. На свою беду те согласились продолжить вечер возлияниями в гараже.

Попойка проходила мирно совсем недолго. Вскоре начались пьяные «разборки». В них тройка приятелей так отметелила гостей, что они не могли подняться с земли. Жаждущему крови 32-летнему участнику пьянки и этого показалось мало. Он взял из гаража кувалду и добил обоих ударами по голове. Убийца сжег в печи гаража барсетку с документами одного из погибших. Трое приятелей сходили за машиной и увезли трупы в лесополосу. Замести следы не удалось, вскоре их поймали.

Кувалда, которой 32-летний воронежец добивал случайных собутыльников.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

32-летний воронежец «заработал» уголовное дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение официальных документов». Его подельники ответят по гораздо более мягкой статье 316 УК РФ. Их обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

- На предварительном следствии задержанные мужчины признали вину. Наши сотрудники провели более 40 судебных экспертиз, допросили 45 свидетелей, что позволило получить достаточно доказательств для направления уголовных дел в суд, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.