В Воронеже назвали пять самых прибыльных вакансий в новом году

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-21T13:53:54+03:00

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Портал Superjob проанализировал предложения по работе, опубликованные в этом месяце. Аналитики регулярно делают подобные исследования с целью понять, какие вакансии в данный момент самые прибыльные в пределах города. Оказалось, что самая большая зарплата, которую на данный момент обещает работодатель, находящийся в поиске, потенциальному наемному работнику - 80 тысяч рублей. На такой ежемесячный доход может претендовать менеджер по оптимизации бизнес-процессов.

Второе место заняла должность веб-разработчика. Правда, у соискателя есть возможность получить даже больше 80 тысяч: ему обещают доход от 80 000 до 140 000 рублей. Программист "1С", которого ищут в данный момент в Воронеже, сможет зарабатывать от 60 000 до 80 000 рублей. 65 400 рублей в месяц готовы платить прорабу на строительстве бескаркасных ангаров. Наконец, главному бухгалтеру, замыкающему пятерку, обещают 60 000 рублей.