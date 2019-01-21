Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-21T13:24:06+03:00

Модернизации ДК продолжится и в этом году

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Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров по оснащению материально-технической базой домов культуры за 2018 год. Замминистра культуры России Ольга Ярилова отметила наш регион после Татарстана, Мордовии, Кемеровской и Саратовской областей.

В 2019-м в Воронежской области продолжат модернизировать культурные учреждения. В Домах культуры в селах Добрино Лискинского района, Лопатки Рамонского района и Воронцовка Павловского района запланирован капитальный ремонт при содействии федерального бюджета. Также в рамках нацпроекта «Культура» продолжится строительство культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.