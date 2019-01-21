Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры
Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров по оснащению материально-технической базой домов культуры за 2018 год. Замминистра культуры России Ольга Ярилова отметила наш регион после Татарстана, Мордовии, Кемеровской и Саратовской областей.
В 2019-м в Воронежской области продолжат модернизировать культурные учреждения. В Домах культуры в селах Добрино Лискинского района, Лопатки Рамонского района и Воронцовка Павловского района запланирован капитальный ремонт при содействии федерального бюджета. Также в рамках нацпроекта «Культура» продолжится строительство культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.