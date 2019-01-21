2019-01-21T13:24:06+03:00
Звезды

Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры

Модернизации ДК продолжится и в этом году
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров по оснащению материально-технической базой домов культуры за 2018 год. Замминистра культуры России Ольга Ярилова отметила наш регион после Татарстана, Мордовии, Кемеровской и Саратовской областей.

В 2019-м в Воронежской области продолжат модернизировать культурные учреждения. В Домах культуры в селах Добрино Лискинского района, Лопатки Рамонского района и Воронцовка Павловского района запланирован капитальный ремонт при содействии федерального бюджета. Также в рамках нацпроекта «Культура» продолжится строительство культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет массовая проверка пассажирских автобусов
Породистых щенят в Воронеже "раздают" мошенники
Под Воронежем поймали дачных воров
В Воронеже в этом году отремонтируют первую очередь парка "Орленок"
Воронежцы на пять дней раньше увидят премьеру анимэ «Мирай из будущего»
Еще четверо воронежцев госпитализированы после отравления шаурмой
В осенний призыв отправились служить 499 воронежцев
Сергей Лазарев споет воронежцам песни с нового альбома
В центре Воронежа маршрутка сбила шестилетнюю девочку
Основной наркотрафик в Воронежскую область идет через М-4 "Дон"
Врачу-депутату из Воронежской области грозит до 12 лет за взятки
В этом году за школьные парты впервые сядут больше 12 тысяч юных воронежцев
В Воронеже мужчина застрелил знакомого любовницы
Воронежская область вошла в число лидеров по реализации молока в январе
Сайт воронежского облправительства постоянно подвергается атакам хакеров
Пробка в Лосево Воронежской области доживает последний год