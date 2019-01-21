2019-01-21T13:21:15+03:00
Происшествия

В Воронеже влюбленный таксист «заминировал» многоэтажку

«Подрывник» был пьян и, видимо, искал приключений
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ЛЕВШАКОВ
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Говорят, что любовь толкает на подвиги – но порой переизбыток чувств приводит к совсем уж безрассудным поступкам. 19 января примерно в 22:45 на телефоне жительницы дома №146 по улице Шишкова зазвучала знакомая мелодия. На экране высветился неизвестный номер.

Девушка подняла трубку: ей звонил какой-то мужчина, но она не могла понять, кто он такой. Незнакомец настойчиво предлагал встретиться. Но в планы жительницы Воронежа такой расклад не входил. Тогда-то ловелас и решил действовать отчаянно. Мужчина сказал, что если его возлюбленная не спустится к нему в течение пятнадцати минут – то он взорвет дом.

Перепуганная девушка тут же позвонила в полицию. Сотрудники правопорядка, а также ФСБ и МЧС моментально выехали на место предполагаемого происшествия. Как сообщил Михаил Бородин, начальник регионального ГУ МВД, рассматривался вопрос об эвакуации дома. Понятное дело, что на самом деле в многоэтажке никакого взрывчатого вещества не было.

На следующий день, 20 января, в 7:50 парня-«подрывника» задержали. Оказалось, что это был 32-летний житель Липецкой области. Сейчас он живет в Воронеже и работает в такси. Вызовы молодой человек получает с помощью приложения. Вероятно, он когда-то подвозил девушку и влюбился в нее, поэтому и сохранил ее номер телефона. В тот вечер парень все время пил, а потом и решился позвонить девушке, но к добру это не привело.

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