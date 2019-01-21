Больше трех килограммов импортного сыра уничтожили на воронежском полигоне бытовых отходов

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-21T13:10:50+03:00

фото с сайта Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям

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17 января 2019 года в ходе очередного рейда по торговым точкам города сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям на рынке «Придача» на улице Димитрова, 64а обнаружили в продаже импортные сыры. Продукцию производства Франции, Германии и Голландии общим весом 3,429 килограмма, запрещенную к реализации в России указом президента, изъяли и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.

Таким же образом поступили и с 2,187 кг импортных сыров, обнаруженными на Центральном рынке города Липецка.