Больше трех килограммов импортного сыра уничтожили на воронежском полигоне бытовых отходов
Продукция из санкционного списка продавалась на рынке «Придача»
фото с сайта Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям
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17 января 2019 года в ходе очередного рейда по торговым точкам города сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям на рынке «Придача» на улице Димитрова, 64а обнаружили в продаже импортные сыры. Продукцию производства Франции, Германии и Голландии общим весом 3,429 килограмма, запрещенную к реализации в России указом президента, изъяли и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.
Таким же образом поступили и с 2,187 кг импортных сыров, обнаруженными на Центральном рынке города Липецка.