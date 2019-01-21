В Воронежской области мужчина изрезал бензопилой мать с дочерью

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-21T13:15:13+03:00

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Голливудский кошмар стал реальностью в одном из сел Лискинского района на выходных.

52-летний мужчина поругался со своей 48-летней соседкой и ее 25-летней дочерью. При этом так разъярился, что схватил бензопилу, включил ее и погнался за женщинами. Он успел нанести несколько сильных порезов, пока 48-летняя соседка, видимо, когда он гонялся за ее дочерью, не набрала номер полиции и попросила о помощи.

Услышав, что вызвали полицию, сосед удрал в поле. Но зима, там нигде не спрячешься. Короче, скоро полицейские его нашли возле села Владимировка.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.