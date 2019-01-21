2019-01-21T13:15:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина изрезал бензопилой мать с дочерью

Женщины получили тяжелые травмы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Бензопилой нормальные люди лес рубят, ненормальные - все живое.Бензопилой нормальные люди лес рубят, ненормальные - все живое.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Голливудский кошмар стал реальностью в одном из сел Лискинского района на выходных.

52-летний мужчина поругался со своей 48-летней соседкой и ее 25-летней дочерью. При этом так разъярился, что схватил бензопилу, включил ее и погнался за женщинами. Он успел нанести несколько сильных порезов, пока 48-летняя соседка, видимо, когда он гонялся за ее дочерью, не набрала номер полиции и попросила о помощи.

Услышав, что вызвали полицию, сосед удрал в поле. Но зима, там нигде не спрячешься. Короче, скоро полицейские его нашли возле села Владимировка.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры
В Воронеже влюбленный таксист «заминировал» многоэтажку
Больше трех килограммов импортного сыра уничтожили на воронежском полигоне бытовых отходов
Во время крещенских купаний пятерым воронежцам потребовалась медпомощь
В Воронежском заповеднике проводят фотоконкурс на лучшего снеговика-бобровика
Воронежцам бесплатно расскажут о боевых местах города
В Воронежской области парень украл у приятеля планшет и тут же потерял его
Воронежские артисты взяли приз на цирковом фестивале в Монако
В Воронеже сгорела «семерка»
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На восьмом этаже в воронежской квартире произошел пожар: погиб 23-летний парень
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%