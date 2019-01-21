Во время крещенских купаний пятерым воронежцам потребовалась медпомощь

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-21T12:58:27+03:00

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В Воронеже в Крещенскую ночь в местах купания горожан дежурили бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Всего за медицинской помощью обратились пять человек – об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Врачи оказали им необходимую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Учитывая, что всего в ночь с 18 на 19 января в традиционных купаниях приняли участие 21 700 жителей и гостей региона, то можно сказать, что большинство участников хорошо прошли этот обряд.

По сообщениям очевидцев, у людей, обращавшихся к врачам, в основном поднималось давление, что и вызывало боль, – помощь им оказывали достаточно быстро.