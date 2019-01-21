В Воронежском заповеднике проводят фотоконкурс на лучшего снеговика-бобровика
Недолгая оттепель побудила работников Воронежского заповедника на креатив. Они слепили большого снеговика. Да не простого, а похожего на бобра – символ заповедника. Поэтому и снеговик получил новое необычное имя – бобровик.
В Воронежском заповеднике решили не оставлять своего бобровика скучать в гордом одиночестве. А для этого объявили фотоконкурс. Все желающие могут слепить свой вариант бобровика. Отдельная просьба – не забывать в творческом процессе приделать ему зубы и хвост. Потом нужно будет сфотографировать свое самодельное зимнее чудо и выложить фото в одну из соцсетей: Вконтакте или Facebook, поставив хештег #снеговикбобровик.
Авторы трех лучших снеговиков получат пригласительные билеты на все объекты заповедника. А творцу самого лучшего бобровика подарят еще и новый календарь.
Итоги конкурса подведут 25 января.