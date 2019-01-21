2019-01-21T13:27:03+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно расскажут о боевых местах города

Экскурсия пройдет 27 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Площадь Победы.Площадь Победы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Ко дню освобождения Воронежа от фашистов местные общественники запланировали познавательную экскурсию.

Прогулку по местам, разрушенным во время бесчинств врагов, назвали "Воронеж. Война. Подвиг и память". Экскурсоводы расскажут горожанам о тайнах площади Победы, о трагедии Первомайского сада, расстрелянном школьнике, замурованных мешках с ценностями 1942 года, а также о других малоизвестных фактах военного Воронежа.

Экскурсию можно посетить бесплатно. Она начнется 27 января у памятника на площади Победы в 11.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры
В Воронеже влюбленный таксист «заминировал» многоэтажку
Больше трех килограммов импортного сыра уничтожили на воронежском полигоне бытовых отходов
В Воронежской области мужчина изрезал бензопилой мать с дочерью
Во время крещенских купаний пятерым воронежцам потребовалась медпомощь
В Воронежском заповеднике проводят фотоконкурс на лучшего снеговика-бобровика
В Воронежской области парень украл у приятеля планшет и тут же потерял его
Воронежские артисты взяли приз на цирковом фестивале в Монако
В Воронеже сгорела «семерка»
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На восьмом этаже в воронежской квартире произошел пожар: погиб 23-летний парень
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%