Воронежцам бесплатно расскажут о боевых местах города

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-21T13:27:03+03:00

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Ко дню освобождения Воронежа от фашистов местные общественники запланировали познавательную экскурсию.

Прогулку по местам, разрушенным во время бесчинств врагов, назвали "Воронеж. Война. Подвиг и память". Экскурсоводы расскажут горожанам о тайнах площади Победы, о трагедии Первомайского сада, расстрелянном школьнике, замурованных мешках с ценностями 1942 года, а также о других малоизвестных фактах военного Воронежа.

Экскурсию можно посетить бесплатно. Она начнется 27 января у памятника на площади Победы в 11.00.