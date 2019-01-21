Воронежцам бесплатно расскажут о боевых местах города
Экскурсия пройдет 27 января
Площадь Победы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Ко дню освобождения Воронежа от фашистов местные общественники запланировали познавательную экскурсию.
Прогулку по местам, разрушенным во время бесчинств врагов, назвали "Воронеж. Война. Подвиг и память". Экскурсоводы расскажут горожанам о тайнах площади Победы, о трагедии Первомайского сада, расстрелянном школьнике, замурованных мешках с ценностями 1942 года, а также о других малоизвестных фактах военного Воронежа.
Экскурсию можно посетить бесплатно. Она начнется 27 января у памятника на площади Победы в 11.00.