В Воронежской области парень украл у приятеля планшет и тут же потерял его

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-21T11:38:52+03:00

У него осталось только зарядка от гаджета, на ней он и «спалился»

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Вора-растеряшу поймали петропавловские полицейские.

Кража случилась еще в октябре 2018 года. В селе Пески Петропавловского района 28-летний житель Калача пришел к приятелю в гости. Он не предупредил о визите, толкнул дверь (она была открыта), вошел, но никого дома не было. Непрошеный гость увидел планшет, забрал его с собой и ретировался по-английски.

По дороге парень ухитрился потерять планшет, осталось только зарядное устройство. Оно-то его и вывело на чистую воду. В тот же день его встретил мужчина, которого он обокрал, увидел у него свою зарядку и пошел в полицию.

Молодого человека задержали. Оказалось, что его уже судили за кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Учитывая криминальное прошлое калачеевца, не исключено, что он получит по максимуму – пять лет тюрьмы. Расследование дела закончилось, его направили в суд.