2019-01-21T11:20:29+03:00
Общество

Воронежские артисты взяли приз на цирковом фестивале в Монако

Награждение состоится уже завтра
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские артисты получили бронзовый приз за свое выступление на Международном цирковом фестивале, который проходит в эти дни в Монако. Все выступления проходят на на арене "Фонвьей" в Монте-Карло.

Как отмечал руководитель Рсгосцирка Сергей Белякова, на фестиваль в этот раз, в год столетия российского цирка, отправилось рекордное количество наших артистов. Выступила в Монако и воронежская акробатическая четверка - Артем Дегтерев , Руслан Махмудов, Артем Волков и Родион Прилепин, по совместительству поэт и автор песен. Награждение победителей состоится 21 января, во вторник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область заняла 5-е место по оснащению Домов культуры
В Воронеже влюбленный таксист «заминировал» многоэтажку
Больше трех килограммов импортного сыра уничтожили на воронежском полигоне бытовых отходов
В Воронежской области мужчина изрезал бензопилой мать с дочерью
Во время крещенских купаний пятерым воронежцам потребовалась медпомощь
В Воронежском заповеднике проводят фотоконкурс на лучшего снеговика-бобровика
Воронежцам бесплатно расскажут о боевых местах города
В Воронежской области парень украл у приятеля планшет и тут же потерял его
В Воронеже сгорела «семерка»
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На восьмом этаже в воронежской квартире произошел пожар: погиб 23-летний парень
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%