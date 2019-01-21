Воронежские артисты взяли приз на цирковом фестивале в Монако

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-21T11:20:29+03:00

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Воронежские артисты получили бронзовый приз за свое выступление на Международном цирковом фестивале, который проходит в эти дни в Монако. Все выступления проходят на на арене "Фонвьей" в Монте-Карло.

Как отмечал руководитель Рсгосцирка Сергей Белякова, на фестиваль в этот раз, в год столетия российского цирка, отправилось рекордное количество наших артистов. Выступила в Монако и воронежская акробатическая четверка - Артем Дегтерев , Руслан Махмудов, Артем Волков и Родион Прилепин, по совместительству поэт и автор песен. Награждение победителей состоится 21 января, во вторник.