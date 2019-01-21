В Воронеже сгорела «семерка»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-21T10:53:33+03:00

Пожар потушили через 10 минут после сообщения о нем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В понедельник, 21 января, в 6.22 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Коминтерновском районе у дома № 45 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Горела «семерка».

- На место пожара выезжала пожарная машина с четырьмя нашими сотрудниками. Пожар потушили за считанные минуты – уже в 6.32. Огонь повредил моторный отсек по всей площади. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, несколько лет назад машины ночью горели регулярно. Затем «пироманьяки» успокоились, и случаи поджога стали единичными. Сейчас машины часто горят не из-за того, что на них покушаются враги хозяев, а из-за технических неисправностей – к примеру, нередко вспыхивает проводка.