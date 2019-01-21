На восьмом этаже в воронежской квартире произошел пожар: погиб 23-летний парень

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-21T10:44:07+03:00

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В воскресенье, 20 января, в многоэтажке на улице Торпедо в Воронеже случился пожар. Горела квартира на восьмом этаже. Звонок с сообщением о возгорании поступил в 21.43 На вызов выехали три расчета спасателей. В общей сложности им потребовалось 23 минуты, чтобы добраться до места и потушить огонь. Пламя успело распространиться так, что бушевало и в жилой комнате, и в кухне, и в коридоре. В обгоревшем помещении огнеборцы обнаружили тело 23-летнего воронежца.

Причину пожара в настоящий момент устанавливают.