2019-01-21T10:44:07+03:00
Происшествия

На восьмом этаже в воронежской квартире произошел пожар: погиб 23-летний парень

Квартиру потушили, но воронежца не спасли
Юлия ТЕРНОВА
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В воскресенье, 20 января, в многоэтажке на улице Торпедо в Воронеже случился пожар. Горела квартира на восьмом этаже. Звонок с сообщением о возгорании поступил в 21.43 На вызов выехали три расчета спасателей. В общей сложности им потребовалось 23 минуты, чтобы добраться до места и потушить огонь. Пламя успело распространиться так, что бушевало и в жилой комнате, и в кухне, и в коридоре. В обгоревшем помещении огнеборцы обнаружили тело 23-летнего воронежца.

Причину пожара в настоящий момент устанавливают.

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