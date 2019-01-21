Композитор из Воронежа, автор музыки к советским фильмам, попал в больницу с инсультом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-21T10:22:10+03:00

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Как сообщает "5 канал", композитор и дирижер Вячеслав Овчинников оказался в больнице с инсультом. 82-летний музыкант, имеющий звание Народного артиста РСФСР, попал в одну из московских клиник по скорой 20 января. Что примечательно, имя кеомпозитора ассоциируют с Воронежем, поскольку здесь он родился, здесь окончил музыкальную школу.

Вот что говорится в биографии Вячеслава Александровича. Он родился 29 мая 1936 года в семье военного. Когда в городе после изгнания немецких войск вновь заработали школы и секции, в одну из них в Центральном районе в 1945 году и поступил учиться по классу скрип­ки Вячеслав Овчинников. Семилетнюю программу он освоил за пять лет и параллельно выучился игре на фортепиано. В 1951 году, в 16 лет, он поступает в музыкальное училище при московской консерватории им. П.И.Чайковского, а после окончания училища - в Московскую консерваторию. За свою карьеру композитор написал музыку к таким киношедеврам, как "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Андрея Tapковского, "Земля" и "Арсенал" А.Довженко, "Первый учитель", "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского.

К слову, в 2016 году маэстро посетил Воронеж, где проходил конкурс для юных музыкальных дарований.