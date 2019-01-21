2019-01-21T11:33:12+03:00
Происшествия

Три пожарные машины тушили парикмахерскую в Воронеже

ЧП произошло на Московском проспекте
Юлия ТЕРНОВА
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Панорама Google. Парикмахерская располагается за углом этого зданияПанорама Google. Парикмахерская располагается за углом этого здания
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В воскресенье, 20 января, воронежские пожарные выезжали тушить пожар в парикмахерской. По данным регионального ГУ МЧС, звонок с сообщением о случившемся поступил дежурному почти в два часа дня. Сотрудников МЧС вызвали по адресу Московский проспект, 10. Выехавшие на место десять пожарных на трех спецмашинах потушили пламя через девять минут после звонка. Причину, по которой началось возгорание, будут выяснять специалисты. Изестно, что огонь повредил водонагреватель и стену на площади двух квадратных метров. Не ясно, были ли на момент ЧП в заведении посетители, но, судя по всему, никто не пострадал.

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