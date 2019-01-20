2019-01-20T20:26:15+03:00
Общество

Дорогу в обход Павловска и Лосево в Воронежской области строят круглосуточно и обещают сдать досрочно

Первые машины проедут по участку трассы до конца года
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
На участке дороги в Павловском районе летом постоянные пробки.На участке дороги в Павловском районе летом постоянные пробки.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Строительство участка дороги в обход Павловска и Лосево в Воронежской области может завершиться раньше намеченного срока. Бригады общей численностью 1600 человек трудятся на объекте в круглосуточном режиме и без выходных. Открытие по графику должно состояться в конце 2019 года.

Предстоит еще проложить газопровод, смонтировать электросети и выкупить у местного фермера участок, по территории которого пройдет будущая магистраль.

Сейчас транзитный транспорт следует в южном направлении через крупные населенные пункты, создавая угрозу жизни местных жителей и неудобства для водителей, вынужденных простаивать в пробках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже начнут разбирать елку на площади Ленина
Три снежных поросенка поселились на воронежском авторынке
В Воронеже ищут очевидцев ДТП с участием грузовиков
Воронежцы смогут увидеть «кровавую» суперлуну
Руководитель воронежского СУ СКа проведет прием в Новой Усмани
На новой неделе в Воронеже похолодает до минус 20-ти
В Воронежской области в ДТП пострадали две школьницы
Воронежец снял 20 тысяч с забытой в маршрутке банковской карты
Воронежцы слепили из снега спорткар «Шевроле»
В Воронежскую область не пустили 113 килограммов украинского мяса
В лесах Воронежской области подкармливают косуль
Простились с директором ОЭМК, погибшем в страшном ДТП в Воронежской области
Вторичное жилье в Воронеже возвращается к ценам 2015 года
Суд вернул 57 тысяч рублей воронежцам, которых обсчитала УК
Воронежский «Буран» в волевом матче обыграл команду из Китая
Исследователи зафиксировали дефицит квалифицированных кадров в Воронеже
На детском медиафоруме с юными воронежскими журналистами разоткровенничался Михаил Бычков и спел Иван Орехов