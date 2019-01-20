Дорогу в обход Павловска и Лосево в Воронежской области строят круглосуточно и обещают сдать досрочно

СЕГОДНЯ 20:24 2019-01-20T20:26:15+03:00

На участке дороги в Павловском районе летом постоянные пробки. Фото: из архива «КП»

Первые машины проедут по участку трассы до конца года

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Строительство участка дороги в обход Павловска и Лосево в Воронежской области может завершиться раньше намеченного срока. Бригады общей численностью 1600 человек трудятся на объекте в круглосуточном режиме и без выходных. Открытие по графику должно состояться в конце 2019 года.

Предстоит еще проложить газопровод, смонтировать электросети и выкупить у местного фермера участок, по территории которого пройдет будущая магистраль.

Сейчас транзитный транспорт следует в южном направлении через крупные населенные пункты, создавая угрозу жизни местных жителей и неудобства для водителей, вынужденных простаивать в пробках.