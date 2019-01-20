Три снежных поросенка поселились на воронежском авторынке
Фигуры слепил местный скульптор
скрин страницы "Нетипичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Снегопад вновь и вновь вдохновляет воронежцев на творчество. Оказывается, среди горожан немало талантливых скульпторов. Один из них работает на авторынке. И между делом ваяет из снега фигуры различных животных.
На этот раз автор в честь Нового года слепил трех поросят с клюшками и веником. Скульптор с удовольствием позирует на фоне своих творений. Вото разместили в соцсети.
Ранее мы писали о другой снежной фигуре – копии спорткара "Шевроле", которая вызвала неподдельное восхищение горожан.