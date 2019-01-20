Руководитель воронежского СУ СКа проведет прием в Новой Усмани

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-20T14:50:15+03:00

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Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кирилл Левит в среду, 23 января, проведет выездной прием в Новоусманском межрайонном следственном отделе. Жители района смогут лично задать вопросы, касающиеся проведения доследственных проверок и получить разъяснения о ходе расследования уголовных дел, находящихся в компетенции СУСКа.

Прием состоится по адресу Н.Усмань, улица Юбилейная, 61 в период с 11.00 до 13.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(473)269-81-21 или по телефону 8(47341)5-34-84.