2019-01-20T13:08:12+03:00
Общество

На новой неделе в Воронеже похолодает до минус 20-ти

Мороз придет после очередной порции снега
Елена ФЕДЯШЕВА
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Самым холодным днем станет средаСамым холодным днем станет средаФото: из архива «КП»
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Крещенские морозы пожалуют в Воронежскую область с опозданием. В понедельник, 21 января, синоптики обещают снегопад и небольшой мороз, около пяти градусов. Однако зима на этом не остановится. Во вторник днем столбик термометра опустится до минус 9, а в ночь на среду ожидается аж 20-градусный мороз.

До конца рабочей недели в области сохранится ясная и тихая погода. Дневная температура будет держаться на уровне 14 – 16 градусов ниже нуля. К выходным есть вероятность возврата оттепели.

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