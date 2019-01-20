На новой неделе в Воронеже похолодает до минус 20-ти

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-20T13:08:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Крещенские морозы пожалуют в Воронежскую область с опозданием. В понедельник, 21 января, синоптики обещают снегопад и небольшой мороз, около пяти градусов. Однако зима на этом не остановится. Во вторник днем столбик термометра опустится до минус 9, а в ночь на среду ожидается аж 20-градусный мороз.

До конца рабочей недели в области сохранится ясная и тихая погода. Дневная температура будет держаться на уровне 14 – 16 градусов ниже нуля. К выходным есть вероятность возврата оттепели.