В Воронежской области в ДТП пострадали две школьницы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-20T12:34:32+03:00

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Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Бутурлиновском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе девочки 17 и 10 лет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, - в субботу, 19 января, в 21.35 на улице Дорожной в городе Бутурлиновка Воронежской области, выезжая с прилегающей территории на автомобиле «Шевроле - Лачетти», 40-летня местная жительница допустила столкновение с автомобилем «Лада - 219410», которым управлял 43-летний мужчина.

В аварии получили ранения пассажиры «Лады», 38-летняя женщина и ее две дочери – школьницы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь и отпустили домой.