Воронежцы смогут увидеть «кровавую» суперлуну

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-20T15:47:53+03:00

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Кровавая Суперлуна взойдет на небосвод в ночь на понедельник, 21 января. Жители Центральной России, в том числе и воронежцы, смогут увидеть это астрономическое явление ранним утром перед рассветом, с 6.30. Если, конечно, позволит погода, и небосвод будет ясным.

- Суперлунием называют полное лунное затмение, когда Луна оказывается в перигее — близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего кажется больше обычного, - сообщает сайт «Гисметео». - Красный оттенок Луна приобретает, когда выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем таким образом, что на нее падает тень от нашей планеты вместе с солнечными лучами красного спектра.