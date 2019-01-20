Воронежец снял 20 тысяч с забытой в маршрутке банковской карты

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-20T12:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летний воронежец забыл в маршрутке сумку с документами и банковской картой. А заметил пропажу, когда на его телефон стали приходить сообщения о снятии денег с карты. Таким образом со счета исчезли 20 тысяч рублей. Парень обратился с заявлением в полицию.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого вора. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний местный житель.

Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит шесть лет заключения.