2019-01-20T12:04:20+03:00
Происшествия

Воронежец снял 20 тысяч с забытой в маршрутке банковской карты

Подозреваемому грозит шесть лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подозреваемого установили, благодаря записям видеокамерПодозреваемого установили, благодаря записям видеокамерФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

23-летний воронежец забыл в маршрутке сумку с документами и банковской картой. А заметил пропажу, когда на его телефон стали приходить сообщения о снятии денег с карты. Таким образом со счета исчезли 20 тысяч рублей. Парень обратился с заявлением в полицию.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого вора. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний местный житель.

Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит шесть лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24