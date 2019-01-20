2019-01-20T10:54:18+03:00
Общество

Воронежцы слепили из снега спорткар «Шевроле»

Фигура поразительно напоминает оригинал
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы поделились в интернете фотографиями удивительной снежной фигуры – умельцы изваяли из «природного материала» копию спорткара «Шевроле Камаро» в натуральную величину. Скульптура удивительно напоминает оригинал – авторы не поленились вылепить мельчайшие детали и раскрасить автомобиль, и даже использовали шины от настоящего автомобиля.

Комментаторы по достоинству оценили мастерство исполнения снежной скульптуры и даже в шутку выразили опасение, что злоумышленники могут угнать автомобиль. Хочется надеяться, что вандалы и оттепель дадут фигуре шанс пожить подольше.

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