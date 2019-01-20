Воронежцы слепили из снега спорткар «Шевроле»
Фигура поразительно напоминает оригинал
скрин страницы сообщества "Настоящий Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:
Воронежцы поделились в интернете фотографиями удивительной снежной фигуры – умельцы изваяли из «природного материала» копию спорткара «Шевроле Камаро» в натуральную величину. Скульптура удивительно напоминает оригинал – авторы не поленились вылепить мельчайшие детали и раскрасить автомобиль, и даже использовали шины от настоящего автомобиля.
Комментаторы по достоинству оценили мастерство исполнения снежной скульптуры и даже в шутку выразили опасение, что злоумышленники могут угнать автомобиль. Хочется надеяться, что вандалы и оттепель дадут фигуре шанс пожить подольше.